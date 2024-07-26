Суд приговорил двух россиян к 15 и 22 годам за организацию теракта в Шереметьево

Военный суд приговорил повара из Самары и активиста из Подмосковья к 15 и 22 годам лишения свободы за подготовку теракта в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

«Второй Западный окружной военный суд по итогам рассмотрения уголовного дела по существу в отношении повара из Самары Ильи Ковылкова и жителя Подмосковья Михаила Дария признал их виновными в подготовке теракта по заказу СБУ на Центральной заправочной станции в аэропорту Шереметьево», — говорится в сообщении.

Также суд выяснил о желании осужденных вступить в террористическую организацию. Кроме того, россияне вели пропаганду терроризма среди российской молодежи в мессенджере Telegram.

Дарию помимо лишения свободы назначили штраф в размере 600 тысяч рублей и запретили администрировать сайты в течение двух лет. В свою очередь Ковылкову тоже предстоит выплатить 600 тысяч рублей штрафа.

Как ожидается, защита осужденных обжалует приговор.

25 июля стало известно, что в московском аэропорту Шереметьево была предотвращена попытка теракта. По версии следствия Дарий и Ковылков планировали взорвать топливные резервуары на заправочной станции.

По выполнению они должны были получить от куратора Службы безопасности Украины $3 тыс. Оба обвиняемых признали вину, но один из них — частично.

Ранее стало известно, что СБУ торговалась за организацию теракта в Шереметьево.