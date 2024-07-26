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СБУ торговалась с завербованными россиянами за организацию теракта в Шереметьево

ТАСС: СБУ предлагала $2 тысячи завербованному россиянину за теракт в Шереметьево

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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Изначально украинские спецслужбы предлагали завербованному российскому активисту Михаилу Дарию гонорар в размере $2 тыс. за совершение теракта в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

«После того как Дарий был завербован спецслужбами Украины, ему предложили в качестве оплаты за совершение теракта в Шереметьево две тысячи долларов США», — говорится в документах.

Отмечается, что в ходе дальнейшей переписки с агентами СБУ Дарий настоял, чтобы ему с пособником Ковылковым выплатили на одну тысячу долларов больше. Представители спецслужб согласились на условия, но никто из фигурантов денег не получил.

25 июля стало известно, что в московском аэропорту Шереметьево предотвращен теракт. По версии следствия, двое россиян, Михаил Дарий и Илья Ковылков, планировали взорвать топливные резервуары на заправочной станции. За это они должны были получить от куратора из силовых структур Украины $3 тыс. Оба обвиняемых признали вину, но один из них — частично. Обвинение запросило для подсудимых более 20 лет лишения свободы. 2-й Западный окружной военный суд огласит приговор 26 июля.

Ранее сообщалось, что обвиняемые в подготовке теракта в Шереметьево призывали атаковать здания госорганов.

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