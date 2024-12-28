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В Белгородской области двух мирных жителей ранил взорвавшийся БПЛА

Губернатор Гладков: дрон повредил ЛЭП и оставил белгородское село без света
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Красногвардейском районе Белгородской области при атаке БПЛА ранены два человека, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, пострадавших при детонации дрона в селе Палатово госпитализировали с осколочными ранениями в местную больницу. Кроме того, в трех жилых домах были повреждены фасады и выбиты окна.

«Еще один дрон ударил по селу Верхососна. В результате атаки повреждена линия электропередачи — село временно остается без света», — добавил губернатор.

Он отметил, что аварийные бригады уже работают над восстановлением подачи электроэнергии.

В ночь на 28 декабря в Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Губернатор Александр Гусев призвал жителей региона сохранять спокойствие и заявил, что силы ПВО (противовоздушной обороны) приведены в боевую готовность. Позднее чиновник написал, что в пригороде Воронежа и в нескольких районах области обнаружены и уничтожены более десяти БПЛА.

Ранее в Госдуме заявили об угрозе для гражданских самолетов из-за атак БПЛА.

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