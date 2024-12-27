Жителей Воронежской области предупредили об опасности атаки дронов

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, написал в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

Он призвал жителей региона сохранять спокойствие и заявил, что силы ПВО (противовоздушной обороны) приведены в боевую готовность.

В прошлый раз чиновник сообщал об аналогичном предупреждении прошлой ночью. Тогда режим опасности атаки дронов действовал в области более пяти часов.

Утром в пятницу, 27 декабря, Гусев рассказал, что в регионе работает зонально-объектовая система защиты от беспилотников, у которой впечатляющие технические характеристики. По его словам, средства защиты стоят как на всей территории области, так и на конкретных объектах. То есть если беспилотник смог пройти территориальную систему, то его встречает объектовая защита. При этом глава региона признал, что обеспечить сплошную защиту всего региона невозможно, поэтому Воронеж как административный центр и ключевые объекты области находятся под более серьезной охраной.

Ранее в Госдуме заявили об угрозе для гражданских самолетов из-за атак БПЛА.