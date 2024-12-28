В Липецке объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Липецкой области в связи с угрозой налета дронов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает телеграм-канал ГУ МЧС по региону.

«Объявлен желтый уровень «Воздушная опасность» по Липецкой области», — сообщили в экстренных службах.

Других сообщений насчет возможного налета украинских дронов пока не поступало.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атак украинских дронов в разных районах региона ранены три мирных жителя.

Днем 27 декабря губернатор сообщил, что более 24 тысяч жителей Белгородской области в текущем году получили компенсации в связи с частичной или полной утратой имущества. По его словам, за последние недели власти предоставили выплаты 680 гражданам из приграничных муниципалитетов. Общая сумма средств, полученных утратившими имущество людьми, составила 51 млн рублей.

Ранее над российскими регионами за ночь сбили 13 украинских беспилотников.