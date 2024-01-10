Американский журнал назвал обновленные российские дроны «Куб» кошмаром ВСУ

Российские обновленные беспилотники «Куб» станут настоящим кошмаром для Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщает портал Newsweek.

По данным журналистов, первоначальная версия «КУБ-БЛА», которую презентовали в 2019 году, обладала определенными выдающимися функциями. Однако в этом году, по словам авторов, вероятно, новая версия обеспечит гораздо более мощный удар по целям на Украине.

Накануне реактивную версию ударного беспилотного летательного аппарата «Герань», летевшего со скоростью свыше 500 км в час, впервые применили при атаке территории Украины.

В то же время украинская армия испытывает серьезную нехватку ракет. Журнал Focus писал, что необходимые для украинского ПВО ракеты крайне редки. Издание отмечало, что даже советские боеприпасы для Украины закупаются в западных странах, например в Словакии и Болгарии.

Ранее Киев обвинил Россию в использовании иранских беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.