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В России разработали новый дрон-камикадзе с повышенной дальностью

«Калашников» создал новый дрон-камикадзе «Куб-10Э» с повышенной дальностью
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Inna Varenytsia/Reuters

Концерн «Калашников» разработал новый дрон-камикадзе, который существенно превышает показатели предыдущих моделей. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор «Калашникова» Алан Лушников.

«Мы разработали несколько новых изделий в линейке «Кубов». На один из них уже готовы разрешительные документы», — сказал Лушников.

По его словам, речь идет об ударном беспилотнике «Куб-10Э», который предназначен для поражения небронированной военной техники и бронетранспортеров, командных пунктов, объектов противовоздушной и противоракетной обороны, радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, объектов тылового обеспечения».

Как отметил Лушников, дальность полета и боевое могущество нового дрона «существенно превышают» показатели предыдущих моделей линейки.

До этого «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов рассказал «Газете.Ru», что БПЛА «Куб» — первое изделие, созданное в сегменте «беспилотников-камикадзе» разработчиками ижевской компании ZALA Aero, которая в дальнейшем стала известна благодаря удачной разработке барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты типа «Куб» могут стать настоящим кошмаром для Вооруженных сил Украины.

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