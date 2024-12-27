Рогозин сообщил о смерти комбата с позывным «Сатурн»

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-канале о смерти комбата добровольческого отряда Ивана Оголенко с позывным «Сатурн».

Оголенко — уроженец Ставропольского края, с 2022 года участвовал в военной операции. Его наградили двумя орденами Мужества и орденом Александра Невского. В мае 2024 года он получил тяжелое ранение, из-за которого оказался поврежден спинной мозг. Как рассказывал Рогозин, его смогли эвакуировать сначала в Крым, а затем в Москву. Врачи, по словам сенатора Рогозина, тогда сотворили чудо.

«Ты пал смертью храбрых <...>. Помню тебя, Ваня, и всегда буду помнить. <...> и мстить за тебя, за наших с тобой товарищей, достойно и до конца своих дней защищавших Родину и Честь!» — написал Рогозин под фотографией.

Причины и обстоятельства смерти Оголенко сенатор не назвал.

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