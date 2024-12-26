Воевавшая под Курском датская наемница оказалась профессиональным военным

29-летняя гражданка Дании Аннабель Йоргенсен, ставшая в России фигуранткой уголовного дела о теракте и наемничестве, является профессиональным военным. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным источника, до вторжения в Курскую область в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), она являлась солдатом датской обороны и проходила службу в Ираке.

На территорию Украины она попала через Польшу. Йоргенсен прошла подготовку и вступила в состав 7-го отдельного штурмового батальона «Арей». В его составе она вторглась в российский регион. По данным источника, датчанка уже покинула Курскую область и вернулась на родину.

20 декабря СК выдвинул обвинения Йоргенсен в совершении террористического акта и наемничестве. Ведомство устанавливает все преступления, которые она успела совершить на территории региона РФ.

Недавно Московский городской суд заочно приговорил гражданина Бельгии Джетмира Хусейна к шести годам колонии по обвинению в наемничестве.

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