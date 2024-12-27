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В Тульской области предотвратили атаку украинских БПЛА на спиртовой завод

SHOT: дроны ВСУ дважды пытались атаковать спиртовой завод в Тульской области
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Ashley Chan/Global Look Press

Украинские военные минувшей ночью предприняли две неудачные попытки нанести удары по спиртовому заводу, расположенному в Тульской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало предприятие «Абсолют». Оно специализируется на производстве пищевого спирта.

В материале уточняется, что для ударов украинские бойцы использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили первый дрон около 3:00 (совпадает с мск). Примерно через 20 минут после этого в районе завода ликвидировали второй БПЛА.

«Дроны летели на предельно низкой высоте с интервалом в десяток километров», — говорится в публикации.

При этом в тексте подчеркивается, что «Абсолют» не занимается выпуском военной продукции.

Комментируя ситуацию, губернатор региона Дмитрий Миляев заявил, что в результате атак никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений, сообщил он в Telegram-канале.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Оперативная обстановка в Тульской области находится под контролем властей, добавил глава российского субъекта.

Ранее в белгородском поселке Разумное в результате атаки беспилотника пострадали три человека.

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