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В Британии заявили, что Кураховская ТЭЦ может стать новой «Азовсталью»

Аналитик Меркурис: Кураховская ТЭЦ может стать новой «Азовсталью» для ВСУ
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Anton Shtuka/AP

Кураховская ТЭЦ может стать новой «Азовсталью» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Появляется информация, что сотни украинских военнослужащих без цели цепляются за эту электростанцию. Есть данные, что под ней располагаются подземные бункеры, по которым они могут выбраться. Эта ситуация повторяет историю с «Азовсталью», — сказал аналитик.

Он отметил, что оборона Курахово станет для украинской армии «настоящей катастрофой», из которой ВСУ не смогут самостоятельно выбраться.

«Они окажутся в ловушке. Нет никакой военной ценности в том, чтобы они удерживали электростанцию», — подытожил Меркурис.

25 декабря военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что почти вся жилая зона города Курахово в Донецкой народной республике освобождена от ВСУ. Он отметил, что российские войска «уперлись в последний оплот» кураховского гарнизона — Кураховскую ТЭЦ.

Ранее военкор заявил о сработавшей «мышеловке» для ВСУ.

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