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Названы суточные потери ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: суточные потери ВСУ в Курской области составили 230 человек
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Maksym Kishka/Reuters

За последние сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области превысили 230 человек. Об этом сообщает Минобороны России.

Уничтожены три боевые машины пехоты, среди которых одна БМП Bradley американского производства, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.

С начала боевых действий на Курском направлении противник понес убытки, превышающие 43 970 военнослужащих, а также потерял 255 танков, 197 машин пехоты, 137 бронетранспортеров, 1321 боевую бронированную машину и 1191 автомобиль.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны рассказали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее стало известно о попытках ВСУ обустроить оборонительные рубежи в Курской области.

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