Российский вице-премьер рассказал о росте производства военной техники в 2024 году

Мантуров: в 2024 году производство легкой бронетехники выросло в четыре раза

Вице-премьер России Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что в 2024 году производство легкой бронетехники выросло в четыре раза, а боевой авиации — в 2,5 раза.

Он объяснил, что основной объем особо востребованных образцов вооружения уже поставили согласно графику, а по некоторым позициям план даже перевыполнили. Мантуров отметил, что графики поставок на 2025 год уже готовы, а на 2026 — составляют.

«Если брать боевую авиацию, то рост (производство. — «Газета.Ru») составил в 2,5 раза, по бронетанковой технике — в 2,5 раза, по легкобронной технике — в четыре раза», — сказал Мантуров.

Также он добавил, что по некоторым позициям производство артиллерии выросло в 15 раз. В целом вице-премьер назвал показатели существенными.

Министр обороны России Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства 16 декабря сообщил, что в российские войска в 2024 году приняли свыше 427 тыс. военнослужащих. По его словам, ежедневно в стране заключают контракты более 1,2 тыс. человек.

Ранее в Госдуме заявили о кадровом дефиците в ВПК.