Минобороны: ВС РФ поразили склады с боеприпасами и скопления ВСУ в 143 районах

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли удары по местам скопления живой силы и техники украинских войск в 143 районах боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

По данным ведомства, в соответствующих операциях принимали участие артиллерийские расчеты и ракетные войска. Также к работе подключились оперативно-тактическая авиация и расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами [Вооруженных сил Украины], а также скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах», — говорится в заявлении.

Из него следует, что за аналогичный промежуток времени российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 56 украинских дронов и 11 боеприпасов. Речь идет о снарядах от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведенных в США.



26 декабря военный корреспондент Андрей Коц сообщил о продвижении ВС РФ сразу на трех направлениях фронта. Он рассказал, что российские войска достигли наибольших успехов в Донецкой народной республике (ДНР) — за минувшую неделю они взяли под свой контроль 13 расположенных здесь населенных пунктов.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли, сколько украинской техники было уничтожено за все время боевых действий.