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Минобороны раскрыло число уничтоженной техники ВСУ с начала СВО

Минобороны: Украина потеряла свыше 38,5 тысячи беспилотников с начала СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

С начала проведения специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 650 самолетов и более 38,5 тысячи беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Также, по данным оборонного ведомства, украинские войска потеряли почти 19,9 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 590 зенитных ракетных комплексов, 283 вертолета и 29,4 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили 590 зенитных ракетных комплексов, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, а также 19,9 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ.

И этой же сводки следует, что подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю и ударили по технике украинской армии. Боевые действия происходили в районе населенных пунктов Новоандреевка, Жеребянки Запорожской области, Приднепровское и Никольское Херсонской области.

Ранее ВС РФ нанесли поражение ВСУ на Харьковском направлении и в ДНР.

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