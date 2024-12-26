Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии ответили на вопрос о целях поддержки Украины

В британском парламенте подняли вопрос о причинах поддержки Украины
close
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Член парламента Великобритании, экс-глава вооруженных сил страны генерал сэр Дэвид Ричардс поднял вопрос о том, чего Лондон пытается достичь посредством помощи Киеву. Об этом говорится в обращении Ричардса к британскому правительству, передает «Лента.ру».

«Задать правительству Его Величества вопрос о том, поддерживает ли оно возвращение всей территории Украины, существовавшей до 2014 года, включая Крым; и если нет, то чего оно стремится достичь посредством своей помощи Украине», — говорилось в тексте парламентского запроса Ричардса.

Экс-главе вооруженных сил британского королевства ответила член Палаты лордов баронесса Дженни Чапман. По словам политика, Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется.

«Самый очевидный путь к миру для России — вывести свои войска с Украины завтра», — заявила Чапман.

Баронесса подчеркнула, что именно Украина должна определить свою позицию относительно своего долгосрочного будущего, интересам Великобритании соответствует «сильная, суверенная и безопасная Украина».

До этого отставной американский дипломат Джим Джатрас заявил, что западные страны не способны предложить России реальных путей урегулирования конфликта на Украине. По словам эксперта, политика США и их союзников направлена на сохранение своего доминирующего положения в Европе, а также на подготовку к новому противостоянию. Поэтому поражение Киева в вооруженном противостоянии с Москвой стало бы катастрофой для НАТО, указал дипломат.

Ранее в Германии раскрыли, в чем уверен Путин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами