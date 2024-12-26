Член парламента Великобритании, экс-глава вооруженных сил страны генерал сэр Дэвид Ричардс поднял вопрос о том, чего Лондон пытается достичь посредством помощи Киеву. Об этом говорится в обращении Ричардса к британскому правительству, передает «Лента.ру».

«Задать правительству Его Величества вопрос о том, поддерживает ли оно возвращение всей территории Украины, существовавшей до 2014 года, включая Крым; и если нет, то чего оно стремится достичь посредством своей помощи Украине», — говорилось в тексте парламентского запроса Ричардса.

Экс-главе вооруженных сил британского королевства ответила член Палаты лордов баронесса Дженни Чапман. По словам политика, Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется.

«Самый очевидный путь к миру для России — вывести свои войска с Украины завтра», — заявила Чапман.

Баронесса подчеркнула, что именно Украина должна определить свою позицию относительно своего долгосрочного будущего, интересам Великобритании соответствует «сильная, суверенная и безопасная Украина».

До этого отставной американский дипломат Джим Джатрас заявил, что западные страны не способны предложить России реальных путей урегулирования конфликта на Украине. По словам эксперта, политика США и их союзников направлена на сохранение своего доминирующего положения в Европе, а также на подготовку к новому противостоянию. Поэтому поражение Киева в вооруженном противостоянии с Москвой стало бы катастрофой для НАТО, указал дипломат.

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