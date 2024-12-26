Боец ВС РФ вынес с поля боя двух раненых сослуживцев под минометным обстрелом

Ефрейтор Дмитрий Сороковой помог двум раненым сослуживцам, вынеся их на себе с поля боя во время минометного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российский боец эвакуировал сослуживцев после попытки прорыва украинских войск. Операция прошла в темное время суток во время атаки беспилотников, отметили в министерстве.

«Ефрейтор Дмитрий Сороковой, рискуя собственной жизнью, находясь под огнем противника, эвакуировал тяжелораненых военнослужащих, в укрытие, где впоследствии оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию», — говорится в сообщении ведомства.

В конце ноября военнослужащие 110-й бригады 51-й армии «Южной» группировки войск Вооруженных сил (ВС) РФ спасли сослуживцев, вовремя включив средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По словам замкомандира батальона по военно-политической работе с позывным «Колючий», он во время перемещения между боевыми позициями сделал запрос на соответствующий пост, чтобы узнать, есть ли в небе беспилотники ВСУ.

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