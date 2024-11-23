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Вовремя включенный РЭБ спас экипаж от беспилотника ВСУ

Вовремя включенный РЭБ спас замполита ВС России и его экипаж от FPV-дрона ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащие 110-ой бригады 51 армии «Южной» группировки войск Вооруженных сил РФ спасли сослуживцев, вовремя включив средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил РИА Новости заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным «Колючий».

По его словам, он во время перемещения между боевыми позициями сделал запрос на соответствующий пост, чтобы узнать, есть ли в небе беспилотники противника. При подтверждении чистого неба военнослужащий выдвинулся на позицию. Но автомобиль, на котором он двигался, заметил вражеский дрон.

Уже на пути к посту по жестикуляции постового военный понял, что он «на мушке» дрона-камикадзе, поэтому он ускорился и на максимальной скорости залетел на позиции. В это время раздался взрыв — это оказался беспилотник.

Замполит пояснил, что уже в безопасном месте он выяснил, что его сослуживцы своевременно включили средства РЭБ, благодаря чему дрон потерял курсовую устойчивость.

Ранее в России начали изучать советские архивы для поиска новых идей для СВО.

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