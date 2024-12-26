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Эксперт раскрыл, где ВСУ могут осуществить «рождественское контрнаступление»

Военэксперт Матюшин допустил, что ВСУ могут вторгнуться в Белоруссию
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Reuters

Военный эксперт Александр Матюшин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал призыв Госдепа к гражданам США немедленно покинуть территорию Белоруссии. Собеседник издания допустил, что Украина может начать новое контрнаступление.

«Подозреваю, что это будет либо донецкий фронт, либо на территории Великороссии. И в качестве бреда, конечно же, не исключаю такой момент, что украинцы попытаются ударить по Белоруссии. <...> Не зря же посольство США призывало своих граждан покинуть в ближайшее время как раз нашу союзную республику Белоруссию», — сказал Матюшин.

23 декабря Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть территорию Белоруссии. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок не исключает, что в ближайшее время ВСУ осуществят контрудар.

С чем может быть связано предупреждение Вашингтона, готовится ли на Белоруссию нападение и в каких направлениях ВСУ может вести «рождественское контрнаступление» — в нашем материале.

Ранее полковник раскрыл, каким будет «удар последней надежды» ВСУ в Курской области.

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