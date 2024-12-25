ВСУ начали использовать для борьбы с дронами американские дробовики

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для борьбы с дронами в зоне специальной военной операции (СВО) начали использовать американские дробовики. Об этом сообщает газета «Известия».

Речь идет о подствольных дробовиках 12-го калибра M26 Modular Accessory Shotgun System (MASS). Они могут использоваться в качестве самостоятельного оружия или устанавливаться под ствол штурмовых винтовок М-4 или М-16. Дробовик весит 1,2 кг, он снабжен магазинами на три и пять патронов. Эффективная стрельба из него возможна на дистанции до 30 метров.

M26 MASS был принят на вооружение армии США в 2011 году. Он использовался в Ираке и Афганистане в основном для решения инженерных задач, например, взламывания дверей или стрельбы нелетальными боеприпасами.

По мнению российских экспертов, для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) более эффективны длинноствольные охотничьи ружья, позволяющие уничтожать дроны на расстоянии до 50 метров.

9 июля сообщалось, что министру обороны России Андрею Белоусову предложили снабдить участников спецоперации на Украине охотничьими ружьями для борьбы с беспилотниками.

Ранее сообщалось, что в России снизился спрос на антидроновые ружья.