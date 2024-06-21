В России снизился спрос на антидроновые ружья

Спрос на ружья, способные сбивать беспилотники, за первые пять месяцев 2024 года снизился на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные маркетплейса систем безопасности «Техключи.рф» и статистики поисковых запросов «Яндекс вордстат».

Так, в январе 2023 года зафиксировано 3800 пользовательских запросов в «Яндексе» по фразе «антидроновые ружья», в мае тоже года их количество выросло почти в четыре раза — до 14 200. В январе — мае текущего года число таких запросов упало до 7600 — 9600 в месяц.

В общей сложности с января по май 2024 года количество запросов на системы защиты от беспилотников выросло на 20% по сравнению с прошлым годом — со 142 до 170, уточнили в «Техключи.рф». Гендиректор компании Тигран Исраелян рассказал, что спустя год принципиально изменились требования к решениям и уровню компетенции потребителей систем защиты от беспилотников.

В марте в Росгвардии рассказали, что российское антидроновое ружье «Выжигатель» эффективно подавляет беспилотные летательные аппараты, которые применяют бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».