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Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю

МО: ВСУ потеряли до 415 военных в зоне ответственности групп «Юг» и «Восток»
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 415 военнослужащих в зоне ответственности группировок российских войск «Юг» и «Восток». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Дружковка, Часов Яр и Дачное Донецкой народной республики. Потери украинской армии на этом направлении составили до 245-ти военнослужащих, два автомобиля, шесть 122 мм гаубиц Д-30 и два склада с боеприпасами.

Бойцы из группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Времевка, Разлив, Нескучное, Зеленое Поле Донецкой народной республики и Темировка Запорожской области. Также ВС РФ отразили две контратаки противника.

Потери украинской армии в зоне ответственности группировки «Восток» составили до 170-ти военных, 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее ВС РФ взяли под контроль Новый Труд.

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