Сотрудникам Минобороны России грозит задержание по делу о бракованных бронежилетах

ТАСС: сотрудников МО РФ могут задержать по делу о некачественных бронежилетах

Обвинения могут предъявить должностным лицам министерства обороны России по делу о поставке некачественных бронежилетов в российскую армию на сумму 2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Следствие предполагает, что высокопоставленные сотрудники ГК «Пикет», в том числе генеральный директор компании Андрей Есипов, причастны к даче взятки пока неустановленным должностным лицам российского оборонного ведомства.

«Есипову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса РФ («Дача взятки в крупном размере»)», — отметил собеседник агентства.

По его словам, работники СК России в данный момент сейчас устанавливают личности сотрудников министерства, которые могли быть причастны к преступлению.

«Как только это произойдет, этим лицам будут предъявлены обвинения», — заключили в правоохранительных органах.

По делу проходят не менее девяти человек. Основным обвиняемым является гендиректор ГК «Пикет» Андрей Есипов. Другими фигурантами являются начальник службы безопасности ГК «Пикет» Михаил Кальченко, а также Виктор Астапенко, Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Виктория Антонова и Вячеслав Портянников.

В материалах дела говорится, что речь идет о поставке для военнослужащих в зону СВО 20 тыс. бронежилетов, качество которых не отвечало требованиям, предъявляемым к этой продукции. Размер ущерба составил около 2 млрд руб.

До этого Есипов просил выпустить его из СИЗО, указывая среди своих заслуг участие в специальной военной операции на Украине.

Ранее главу «Ленбытхима» обвинили в хищении более 50 млн рублей на контрактах с Минобороны.