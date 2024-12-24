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Кабмин Украины продлил бронирование от мобилизации на месяц из-за кибератаки на госреестры

Правительство Украины продлило бронирование от мобилизации из-за взлома реестров
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Serhiihudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Украины продлило действующие бронирования от мобилизации на один месяц из-за кибератаки на госреестры, заявили в министерстве экономики республики. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что продление срока касается броней, которые действовали по состоянию на 19 декабря 2024 года.

В публикации отмечается, что если бронирование завершилось до кибератаки, то работодатели смогут возобновить его после восстановления работы реестров.

20 декабря глава министерства юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила о масштабной кибератаке, из-за которой была временно приостановлена работа государственных реестров.

19 декабря минюст Украины сообщил о серьезных проблемах в работе сетевой инфраструктуры, обслуживающей государственные реестры. На фоне сбоя также оказался недоступен официальный сайт ведомства. Ответственность за кибератаку взяла на себя хакерская группировка XakNet Team. Злоумышленники заявили, что получили доступ ко всем данным из реестров, а также возможность их полного удаления.

Ранее сообщалось о всплеске DDoS-атак на российских продавцов авиабилетов.

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