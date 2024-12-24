Заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев заявил, что США используют в Африке испытанную на Украине и в Грузии систему управления биорисками. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, система направлена на получение патогенов в эндемичных районах и природных очагах, а также контроль за биологической обстановкой. Таким образом Вашингтон анализирует эпидобстановку вдоль границ геополитических противников в предполагаемых районах размещения воинских контингентов.

Ртищев высказал озабоченность из-за вспышек, к примеру, сибирской язвы и туляремии в одном регионе, а также ящура и чумы в другом.

«Как правило, это происходит во время встреч послов США с представителями местного минздрава <...> Ставится под сомнение уровень подготовки руководящего состава и специалистов в части нейтрализации биологических угроз», — отметил Ртищев.

До этого Ртищев заявил, что США обеспокоены вниманием России и Китая к их военно-биологическим программам.

Ранее в МИД ответили на данные о военно-биологической программе России.