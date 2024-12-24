Российская армия заняла южные окраины Двуречной в Харьковской области

Российские военные зашли на окраины населенного пункта Двуречная Харьковской области и установили огневой контроль над одной из трасс. Об этом военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС.

По его данным, российские бойцы в ходе активных боев зашли на южные окраины Двуречной. Кроме того, они на одном из участков физически перерезали автомобильную дорогу из Двуречной в Купянск, тем самым прервав снабжение противника.

Марочко заявил, что украинские подразделения частично покинули свои позиции в Двуречной, при этом усилив интенсивность обстрелов с высот, которые находятся на северо-западе и юго-западе от населенного пункта.

Эксперт отметил, что продвижение российских войск привело к более эффективному ведению контрбатарейной борьбы и расширению плацдарма для дальнейших действий.

23 декабря советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что российские военные берут Вооруженные силы Украины (ВСУ) в клещи в районе Великой Новоселки.

Ранее отставной полковник СБУ сообщил об окружении бригад ВСУ под Курахово.