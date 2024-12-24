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Российские штурмовики на Украине уничтожили польских военных, застав их за чаепитием

РИА Новости: российские штурмовики уничтожили польских военных, пивших чай
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Штурмовики горного мотострелкового соединения группировки «Центр» Вооруженных сил России на Кураховском направлении в ходе захвата опорного пункта уничтожили польских военнослужащих, которые пили чай. Об этом сообщил командир штурмовой роты Стефан Сазонов с позывным «Кобра» в беседе с РИА Новости.

«Он (польский военнослужащий. — «Газета.Ru») сидел чай пил, и они не успели сработать. Мы сказали им: «Подымайте руки в гору, сдавайтесь». А они по-русски не соображают», — рассказал Сазонов.

Один из поляков попытался отстреливаться, и в результате все были уничтожены на месте, отметил командир штурмовой роты.

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