Разведывательный беспилотник ВВС США заметили у Калининградской области

Разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk зафиксировали вблизи Калининградской области. Это следует из данных сервиса отслеживания полетов Flightradar24.

По информации сервиса, дрон-разведчик с позывным FORTE16 с кружит над территорией Польши рядом с границей с Калининградской областью.

6 июля сообщалось, что американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным FORTE16 впервые за две недели вернулся на боевое дежурство над акваторией Черного моря.

RQ-4 Global Hawk оснащен новейшими системами наблюдения и сбора данных, он является одним из главных разведывательных элементов в стратегии США.

В конце июня Минобороны РФ заявило о возросшей интенсивности полетов стратегических разведывательных БПЛА над акваторией Черного моря. Глава военного ведомства Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России «внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации». О том, какую опасность несут беспилотники США и как с ними бороться, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее было найдено объяснение решению России не сбивать дроны НАТО у границ Крыма.