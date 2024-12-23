Польша запустит собственный разведывательный спутник

Польша планирует запустить первый разведывательный спутник в 2025 году

Польша планирует запустить свой первый разведывательный космический аппарат уже в 2025 году. Об этом сообщила министр фондов и региональной политики республики Катажина Пельчиньская-Наленьч на странице в X.

«В следующем году в космос будет запущен первый польский спутник наблюдения», — заявила она.

Пельчиньская-Наленьч добавила, что совсем недавно был подписан контракт на четыре микроспутника более чем на 550 миллионов злотых (около $137 миллионов).

Министр подчеркнула, что спутники увеличат возможности польской армии по сбору разведывательных данных. Проект реализуют совместно с польской компанией Creotech Instruments.

До этого сообщалось, что крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall в сотрудничестве с финской аэрокосмической компанией ICEYE начал предоставлять Вооруженным силам Украины новые спутниковые снимки. Отмечалось, что данное соглашение расширило возможности концерна при снабжении украинской стороны договора информацией, полученной благодаря микроспутникам SAR. Более того, у ICEYE появилось больше шансов оказывать ВСУ поддержку иных видов.

Ранее в Крыму сравнили квадробинг и чайлдфри с разведывательным БПЛА.