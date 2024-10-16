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В Крыму сравнили квадробинг и чайлдфри с разведывательным БПЛА

В Крыму заявили, что квадробингом Запад пытается разрушить русскую ментальность

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NataliyaBack/Shutterstock

Квадробинг и чайлдфри напоминают разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), цель которых — разрушить ментальность российского народа. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

«Это все западная гадость, которая, как беспилотник-разведчик, умышленно залетает к нам. Это все проверка. Если начало работать, то последует усиление. Это разведчики нашей ментальности. Их задача — разрушить русскую ментальность изнутри, как они это сделали в других странах», — заявил политик.

До этого в Русской православной церкви выступили с заявлением о связи между ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и квадробингом, отметив, что это не переодевание в животное, не детская игра или спорт, а «субкультура, предполагающая поиск в себе альтернативной идентичности».

В свою очередь официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила о связи между гендерной повесткой и квадробингом.

Накануне заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, певец Денис Майданов заявил, что в Госдуме работают над законопроектом о контроле над квадробингом.

А в начале месяца председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов поддержать закон против чайлдфри, назвав отказ от рождения детей западной пропагандой.

Ранее Михалков сравнил квадробинг с фашизмом.

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