Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Войско польское получит 96 самоходных гаубиц KRAB

Польская армия подписала контракт на поставку 96 САУ KRAB
close
Kacper Pempel/Reuters

Польская армия подписала контракт на поставку 96 самоходных гаубиц KRAB отечественного производства. Об этом сообщает министерство национальной обороны республики, передает РИА Новости.

«17 миллиардов злотых ($4,25 миллиарда — «Газета.Ru») — это сумма, на которую подписаны сегодня соглашения о поставках техники для Войска польского, заключенные с польской оборонной промышленностью», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве Польши уточнили, что подписанные соглашения предусматривают поставку 250 машин сопровождения для самоходных гаубиц K9 и 96 самоходных гаубиц KRAB. Отмечается, что их будут поставлять вместе с командно-штабными машинами и другими машинами обеспечения.

Присутствовавший на церемонии подписания глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш напомнил, что в следующем году Польша планирует увеличить свой оборонный бюджет до 4,7% от валового внутреннего продукта. Таким образом, расходы на Войско польское вырастут до $47 миллиардов. Глава польского военного ведомства подчеркнул, что это «огромная сумма».

До этого польский портал Niezależny Dziennik Polityczny сообщал, что польские генералы хотят конфликта с Россией, но не могут этого осуществить из-за многочисленных проблем армии. Источник сообщал, что польская армия не имеет ресурсов для полномасштабного конфликта, поскольку «она вообще ни на что не способна». Кроме того, финансирование польской армии является предметом дискуссий и споров в последние несколько лет.

Ранее у российской границы начались военные учения НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами