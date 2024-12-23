Войско польское получит 96 самоходных гаубиц KRAB

Польская армия подписала контракт на поставку 96 самоходных гаубиц KRAB отечественного производства. Об этом сообщает министерство национальной обороны республики, передает РИА Новости.

«17 миллиардов злотых ($4,25 миллиарда — «Газета.Ru») — это сумма, на которую подписаны сегодня соглашения о поставках техники для Войска польского, заключенные с польской оборонной промышленностью», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве Польши уточнили, что подписанные соглашения предусматривают поставку 250 машин сопровождения для самоходных гаубиц K9 и 96 самоходных гаубиц KRAB. Отмечается, что их будут поставлять вместе с командно-штабными машинами и другими машинами обеспечения.

Присутствовавший на церемонии подписания глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш напомнил, что в следующем году Польша планирует увеличить свой оборонный бюджет до 4,7% от валового внутреннего продукта. Таким образом, расходы на Войско польское вырастут до $47 миллиардов. Глава польского военного ведомства подчеркнул, что это «огромная сумма».

До этого польский портал Niezależny Dziennik Polityczny сообщал, что польские генералы хотят конфликта с Россией, но не могут этого осуществить из-за многочисленных проблем армии. Источник сообщал, что польская армия не имеет ресурсов для полномасштабного конфликта, поскольку «она вообще ни на что не способна». Кроме того, финансирование польской армии является предметом дискуссий и споров в последние несколько лет.

Ранее у российской границы начались военные учения НАТО.