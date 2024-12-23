Стало известно о составе нового пакета военной помощи Украине от ФРГ

Власти Германии выделяют Украине очередной пакет военной помощи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны ФРГ.

По данным ведомства, в поставку войдут два зенитных ракетных комплекса Patriot, один комплекс ближнего радиуса действия IRIS-T SLS, один комплекс среднего радиуса действия IRIS-T SLM, две зенитные самоходные установки GEPARD и 65 тысяч снарядов для них. Также Германия предоставит Украине 15 танков Leopard 1 A5, 30 бронемашин с усиленной противоминной защитой MRAP, снаряды для танков Leopard 1 и Leopard 2. В состав поставки также войдут две радиолокационные станции TRML-4D и ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9L/I-1 Sidewinde, 52 тысячи снарядов калибра 155 мм и одна самоходная артиллерийская установка PzH 2000.

В рамках пакета также будут переданы 30 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) VECTOR и 24 RQ-35 HEIDRUN, 14 БПЛА HORNET XR и45 подводных буксировщиков. В числе прочего Берлин отправит Киеву взрывчатку для расчистки препятствий, пять дистанционно управляемых систем для разминирования, семь транспортных средств Caracal и пять систем защиты вертолётов AMPS.

В комплект также входят 12 грузовых автомобилей, восемь автоцистерн и машина для пограничных служб. В перечне значатся 20 тысяч гранат, 15 тысяч минометных снарядов калибра 120 миллиметров, четыре тысячи противотанковых мин калибра 580 миллиметров, 120 автоматических станковых гранатомётов HK GMG, 200 пулеметов MG4, штурмовые и снайперские винтовки, 4,3 миллиона патронов, тенты, генераторы и перевязочные материалы.

20 декабря сообщалось, что член бундестага от Левой партии Гезине Летч задалась вопросом о зависимости будущих поставок вооружений Украине от ситуации с расследованием подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. 19 декабря стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ на поставку Украине еще 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A3.

Ранее Зеленский попросил у Запада более 10 комплексов Patriot.