Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подполье сообщило об ударе ВС России по ВСУ в селе Черниговской области

Лебедев: ВС России нанесли удар по ВСУ в селе Черниговской области
close
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по селу Гута-Студенецкая в Черниговской области Украины, где находилась группировка украинской армии. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В селе Гута-Студенецкая, на севере области, недалеко от границы, находится отдел пограничной службы, где располагаются боевики. Туда прилетело», — рассказал собеседник агентства.

Лебедев также рассказал, что также удар был зафиксирован в селе Старые Боровичи в том же регионе. По данным подполья, удар был нанесен в районе, где находятся два промышленных ангара, где Вооруженные силы Украины хранили и чинили военную технику.

«Техника была, передвижения фиксировались, особенно по ночам, во время комендантского часа... в районе их ПВД было пять взрывов», — отметил координатор пророссийского николаевского подполья.

Незадолго до этого Лебедев сообщал, что в ночь на 22 декабря около 23:25 в городе Житомир был слышен взрыв. Сопротивление из Житомира рассказало, что взрыв был сильный, шел со стороны южной окраины города, поселка городского типа Новогуйвинское. Координатор николаевского подполья добавил, что взрыв был слышен в районе бронетанкового завода, где собирают технику и ремонтируют иностранное вооружение.

Ранее Пушилин рассказал о тяжелых боях у Дзержинска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами