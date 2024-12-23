Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по селу Гута-Студенецкая в Черниговской области Украины, где находилась группировка украинской армии. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В селе Гута-Студенецкая, на севере области, недалеко от границы, находится отдел пограничной службы, где располагаются боевики. Туда прилетело», — рассказал собеседник агентства.

Лебедев также рассказал, что также удар был зафиксирован в селе Старые Боровичи в том же регионе. По данным подполья, удар был нанесен в районе, где находятся два промышленных ангара, где Вооруженные силы Украины хранили и чинили военную технику.

«Техника была, передвижения фиксировались, особенно по ночам, во время комендантского часа... в районе их ПВД было пять взрывов», — отметил координатор пророссийского николаевского подполья.

Незадолго до этого Лебедев сообщал, что в ночь на 22 декабря около 23:25 в городе Житомир был слышен взрыв. Сопротивление из Житомира рассказало, что взрыв был сильный, шел со стороны южной окраины города, поселка городского типа Новогуйвинское. Координатор николаевского подполья добавил, что взрыв был слышен в районе бронетанкового завода, где собирают технику и ремонтируют иностранное вооружение.

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