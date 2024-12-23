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Коалиция по разминированию на Украине подготовит саперные батальоны для ВСУ

Глава МО Литвы: международная коалиция подготовит семь саперных батальонов ВСУ
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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Международная коалиция по разминированию на Украине планирует подготовить для армии страны семь саперных батальонов. Об этом в эфире национального гостелерадио LRT рассказала министр обороны Литвы Довиле Шакалене, пишет ТАСС.

«Задачей коалиции является подготовка и обеспечение материально-техническими ресурсами семи саперных батальонов [в Вооруженных силах Украины]», — отметила глава военного ведомства.

По ее словам, с этой целью страны — члены коалиции сформировали финансовый резерв. Его общий объем составляет €46 млн.

Международная коалиция по разминированию на Украине была создана по инициативе Литвы. В результате республика совместно с Исландией возглавила контактную группу по данному проекту. Всего к коалиции в той или иной форме присоединились 22 государства.

13 декабря главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что провел встречу с литовским коллегой Раймундасом Вайкшнорасом. В соответствующем заявлении он поблагодарил Вильнюс за снабжение Киева оружием и подчеркнул, что высоко ценит вклад республики в создание Международной коалиции по разминированию на Украине.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что бойцы ВСУ заминировали объекты инфраструктуры при отступлении из донецкого города Селидово.

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