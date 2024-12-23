Вооруженные силы Украины бьют по энергетическим узлам в Херсонской области, тем самым мешая строительству трансформаторных станций. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, специалисты «Россетей» специально возводят большие трансформаторные подстанции, чтобы иметь резервные мощности включения населенных пунктов и сократить число сбоев. Однако украинские солдаты стараются мешать этому.

Губернатор уточнил, что у украинских военных не получается ставить препятствия, и работа продолжается, несмотря на угрозы.

До этого Сальдо говорил, что переписывание истории, снос памятников и пропаганда на Украине вынуждают отворачиваться от нее даже сторонников. Он обратил внимание, что украинские власти пытаются вычеркнуть из памяти граждан определенные исторические события. В частности, об этом свидетельствует переименование пешеходной улицы в городе Одессе. Изначально она носила название улица Суворова, а теперь — улица Европейская.

Ранее Сальдо назвал причину усилившихся ударов ВСУ по гражданским объектам.