На военной базе в Южной Корее произошел взрыв

В результате взрыва на военной базе в Южной Корее ранены три человека

На южнокорейской военной базе произошел взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщает информационное агентство «Рёнхап».

По имеющимся данным, в 09:27 (03:27 мск) на базе 52-й группы логистической поддержки южнокорейской армии, расположенной в городе Джилле вблизи города Кимхэ юго-восточной провинции Кёнсан-Намдо, произошел взрыв. По неизвестной причине во время проведения завершающей проверки взорвался резервуар для опасных материалов. После взрыва возник пожар, в результате которого трое гражданских лиц получили неопасные для жизни ожоги.

По сведениям пожарных и полиции, пострадавших среди военнослужащих нет.

13 декабря сообщалось, что Корейская Народно-Демократическая Республика недавно создала самоходную артиллерийскую установку (САУ) под снаряды калибром 155 мм, которые применяют в Североатлантическом альянсе и Южной Корее.

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