Названы приоритетные цели России на Украине после атаки на Казань

После атаки на Казань приоритетными целями ударов России на территории Украины станут военные объекты. Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в интервью «Лента.ру».

Он подчеркнул, что военные объекты и инфраструктура это не только военные городки или позиции украинской армии. Это мосты, имеющие стратегическое значение; это заводы, на которых ремонтируют технику и изготавливают беспилотники.

Глазунов добавил, что по таким объектам будут нанесены удары.

21 декабря по Казани ударили беспилотники. Всего было зафиксировано восемь дронов. В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект. Дроны также нацеливались на одно из промышленных предприятий. Это была первая атака БПЛА на Казань, прежде дроны атаковывали Елабугу, Нижнекамск и несколько районов республики.

Ранее в Казани заявили о недоступности укрытий по 30 адресам во время атаки БПЛА.