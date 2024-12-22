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Названы приоритетные цели России на Украине после атаки на Казань

Военный эксперт Глазунов: целями ударов РФ будут украинские военные объекты
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Станислав Красильников/РИА Новости

После атаки на Казань приоритетными целями ударов России на территории Украины станут военные объекты. Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в интервью «Лента.ру».

Он подчеркнул, что военные объекты и инфраструктура это не только военные городки или позиции украинской армии. Это мосты, имеющие стратегическое значение; это заводы, на которых ремонтируют технику и изготавливают беспилотники.

Глазунов добавил, что по таким объектам будут нанесены удары.

21 декабря по Казани ударили беспилотники. Всего было зафиксировано восемь дронов. В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект. Дроны также нацеливались на одно из промышленных предприятий. Это была первая атака БПЛА на Казань, прежде дроны атаковывали Елабугу, Нижнекамск и несколько районов республики.

Ранее в Казани заявили о недоступности укрытий по 30 адресам во время атаки БПЛА.

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