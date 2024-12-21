Марочко заявил, что ВС РФ взяли под контроль более 50% территории Часова Яра

Российские бойцы в настоящее время контролируют более 50% территории города Часов Яр, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«Наши войска после довольно-таки стремительного успеха заняли больше половины Часова Яра», — рассказал он.

По словам эксперта, формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки перегруппироваться и предотвратить продвижение российских подразделений на данном участке фронта. Несмотря на это, солдатам Вооруженных сил РФ удалось «немного подвинуться» на севере и юге города.

14 декабря Марочко сообщил, что российские военнослужащие заняли достаточно серьезные позиции в центре и на окраинах Часова Яра. Более того, в ходе наступления бойцы ВС РФ частично выбили украинских солдат с территории Часовярского огнеупорного комбината.

До этого о важности данного предприятия для российских подразделений рассказал военный эксперт из Донбасса Виталий Киселев. Как он отметил, взятие этого предприятия позволит ВС РФ контролировать при помощи артиллерии весь город и подводить для боев тяжелую технику.

Ранее отставной полковник выразил уверенность, что украинские власти уже скоро потеряют контроль над Часовым Яром.