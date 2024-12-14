Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска частично выбили ВСУ из комбината в Часовом Яре

Марочко: ВС РФ частично выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России, продвигаясь в Часовом Яре Донецкой народной республики, частично выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Часовярского огнеупорного комбината. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские войска заняли достаточно серьезные, ключевые позиции, в том числе и в центре Часова Яра, и на его окраинах. Марочко уточнил, что «зачистки» на территории комбината продолжаются. Там продолжают фиксировать действия малых групп ВСУ.

12 декабря военный эксперт из Донбасса полковник Виталий Киселев сообщал, что ВС РФ закрепились около территории огнеупорного комбината в Часовом Яре, владение которым позволит контролировать при помощи артиллерии весь город и подводить для боев тяжелую технику.

Также РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России сообщило, что российские войска из группировки «Юг» отразили две контратаки ВСУ и нанесли поражение семи украинским бригадам, в том числе на территории населенного пункта Часов Яр.

Ранее отставной полковник спрогнозировал скорую потерю пяти городов для ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами