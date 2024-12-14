Российские войска частично выбили ВСУ из комбината в Часовом Яре

Вооруженные силы России, продвигаясь в Часовом Яре Донецкой народной республики, частично выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Часовярского огнеупорного комбината. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские войска заняли достаточно серьезные, ключевые позиции, в том числе и в центре Часова Яра, и на его окраинах. Марочко уточнил, что «зачистки» на территории комбината продолжаются. Там продолжают фиксировать действия малых групп ВСУ.

12 декабря военный эксперт из Донбасса полковник Виталий Киселев сообщал, что ВС РФ закрепились около территории огнеупорного комбината в Часовом Яре, владение которым позволит контролировать при помощи артиллерии весь город и подводить для боев тяжелую технику.

Также РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России сообщило, что российские войска из группировки «Юг» отразили две контратаки ВСУ и нанесли поражение семи украинским бригадам, в том числе на территории населенного пункта Часов Яр.

Ранее отставной полковник спрогнозировал скорую потерю пяти городов для ВСУ.