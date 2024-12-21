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Разработчики дронов прокомментировали планы МО создать войска беспилотных систем

НПЦ «Ушкуйник»: войска беспилотных систем ВС РФ дадут отрасли школу и кадры
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Inna Varenytsia/REUTERS

Войска беспилотных систем, которые министерство обороны планирует создать в Вооруженных силах России, дадут отрасли школу и кадры. Об этом ТАСС заявил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

«Главное в беспилотье — это не железяки, а кадры. Люди, которые умеют работать с беспилотниками, умеют ими управлять и применять в сочетании с другими средствами вооруженной борьбы. В этом смысле создание войск беспилотных систем — правильное решение, потому что оно позволит создать некоторую школу в этой новой отрасли военного искусства», — заявил Чадаев.

Он добавил, что долгое время был противником идеи делать беспилотные войска из-за того, что сами по себе беспилотные системы используются разнообразными подразделениями российских Вооруженных сил: не только пехотой, но и связистами, моряками, медиками и другими специалистами.

Чадаев указал на то, что украинская военная машина, создавшая войска беспилотных систем в 2023 году, пошла по неверному пути, законсервировав использование беспилотников только в рамках этих войск.

До этого военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок заявил, что создание войск беспилотных систем будет важным шагом для российской армии.

Ранее политолог объяснил, что изменится после создания беспилотных войск России.

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