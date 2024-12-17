Политолог объяснил, что изменится после создания беспилотных войск России

Рост применения беспилотников в боевых действиях — это новый этап в развитии военных технологий. Потребность в создании специальных войск, которые будут ориентированы на работу с беспилотными системами, назрела уже давно, считает политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. Теперь военных профессий станет больше, и требование хорошей физподготовки для этого не будет, гораздо важнее — интеллектуальные навыки, — заявил он 360.ru.

«Теперь, кроме тех, кто выходит непосредственно в поле с огнестрельным оружием и должен быть физически выносливым, армии нужны люди, которые находятся чуть дальше от линии фронта и управляют беспилотными системами», — объяснил эксперт.

Речь идет уже не просто об использовании беспилотников в отдельных случаях, а о создании роев дронов — как ударных, так и разведывательных. Причем сегодня применяются и другая робототехника как на земле, так и под водой, добавил Станкевич. Все это говорит о большой потребности в профессионалах, обладающих соответствующими знаниями.

По мнению политолога, нужно включить в военные контракты отдельный пункт о целевой службе бойцов — к примеру, если кто-то из них специализируется на беспилотниках, то важно применить его знания на практике. Кроме того, Станкевич призвал сделать акцент на развитии орбитальной флотилии спутников, подчеркнув, что от средств космической связи зависят все высокотехнологичные войска.

Напомним, глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что в 2025 году в РФ будет сформирован новый род войск — «войска беспилотных систем». По его словам, при соответствующем решении президента РФ Владимира Путина создание нового рода войск планируется завершить в третьем квартале 2025 года.

Ранее Путин рассказал о влиянии ИИ на создание беспилотных систем.