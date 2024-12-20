Подразделения группировки российских войск «Запад» в течение недели ликвидировали более 3610 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

Из заявления следует, что в период с 14 по 20 декабря бойцы Вооруженных сил РФ нанесли поражение формированиям 10 бригад украинских войск. Кроме того, ударам подверглись места скопления живой силы и техники трех бригад территориальной обороны и одной бригады Национальной гвардии Украины.

Также за аналогичный промежуток времени подразделения группировки «Запад» отразили 18 контратак со стороны ВСУ. Их организовали штурмовые группы украинских войск.

«Противник потерял более 3610 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, шесть бронетранспортеров, в том числе <...> M113 производства США и Rosomak польского производства, четыре другие боевые бронированные машины», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что в ходе сражений ВСУ лишились 57 орудий полевой артиллерии и 34 автомобилей. Еще бойцам ВС РФ удалось уничтожить шесть складов с боеприпасами украинских формирований, а также четыре станции контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы.

Ранее в Генеральном штабе ВС РФ раскрыли потери украинских войск за все время боевых действий.