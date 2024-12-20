Появилась фотография последствий удара российских сил по пункту управления СБУ в Киеве

SHOT обнародовал фото с последствиями удара по пункту управления СБУ в Киеве

Российские военнослужащие нанесли удар по пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ), расположенному в Киеве. Фотографию, на которой запечатлены последствия атаки, опубликовал Telegram-канал SHOT.

В подписи к снимку отмечается, что объект находится на улице Антоновича (бывшая улица Горького).

На кадре видно, что из-за удара в здании оказались выбиты окна. Территорию вокруг пункта управления засыпало различным мусором и обломками, а стоявшие перед ним автомобили полностью сгорели.

20 декабря министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по украинской столице. Целями стали пункт управления СБУ, позиции зенитного ракетного комплекса Patriot и конструкторское бюро «Луч». Последнее, по данным ведомства, занимается производством ракетных комплексов «Нептун» и снарядов для реактивных систем залпового огня «Ольха».

В заявлении уточнялось, что таким образом Вооруженные силы РФ ответили на атаку украинских войск на завод в Ростовской области. Обстрелу подвергся «Комбинат Каменский», по которому было выпущено шесть ракет ATACMS и четыре ракеты Storm Shadow.

Ранее в Киевской области после взрывов произошел пожар площадью 15 тыс. квадратных метров.