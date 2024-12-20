Марочко заявил об ударе по пункту временной дислокации ВСУ в Харькове

Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины в Харькове. Об этом заявил РИА Новости военный эксперт подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

«Стало известно, что в результате ракетного удара по северо-восточной части города Харькова был уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВФУ (вооруженные формирования Украины. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

По его словам, на место удара прибыло три пожарных автомобиля и восемь карет скорой помощи, район атаки также оцепили представители силовых ведомств.

По данным Марочко, потери украинской армии при этой атаке составили более 15 человек, при этом «количество раненых не установлено».

15 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что в ответ на атаку трех украинских беспилотников на Грозный ВКС РФ нанесли удары по объектам в Харькове. По его словам, в ходе атаки было уничтожено около 200 военных.

Ранее на Украине задержали подростков по обвинению во взрывах в Харькове.