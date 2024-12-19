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В Минобороны Великобритании назвали 2025 год критическим «для войны»

Замглавы МО Британии Поллард: 2025 год станет критическим для войны
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Henry Nicholls/Reuters

Замглавы Министерства обороны Великобритании Люк Поллард заявил, что Россия наступает на линии фронта, ситуация на линии боевого столкновения очень нестабильная. Об этом сообщает «Интерфакс».

«2025 год станет критическим годом для войны. Согласно последним данным военной разведки, линия фронта остается нестабильной», — заявил он.

По его словам, «российские войска продолжают проводить атаки и наступать в нескольких местах вдоль фронта на востоке Украины».

Он отметил, что Вооруженные силы РФ развивают успех в последние месяцы.

Поллард добавил, что Лондон будет оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря обратил внимание на то, как РФ и Украина почти достигли договоренности в Стамбуле в 2022 году. Однако позже, напомнил Путин, прозвучал отказ от соглашений, потому что вмешался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сказал, что «нужно воевать до последнего украинца».

Ранее Путин ответил на вопрос, сколько продлится СВО.

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