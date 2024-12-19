Опубликованы кадры задержания подозреваемого в подрыве генерала Кириллова

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видео задержания гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, которого подозревают в организации подрыва генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ, и его помощника. Эти кадры были опубликованы РИА Новости.

На видео можно увидеть, как силовики врываются в здание и приказывают всем находящимся там лечь на пол. Затем показывается сам подозреваемый, сидящий на коленях.

Утром 19 декабря Ахмеда Курбанова привезли на место преступления к ЖК, где случился взрыв.

17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Незадолго до этого на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги МО о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США оценили шансы на успех для ВСУ после убийства генерала Кириллова.