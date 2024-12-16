Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю увеличили количество контратак на линии фронта у рубежей Луганской народной республики, все они отбиты. Об этом сообщил в интервью РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинские войска продолжали попытки сдерживания наступательных действий Вооруженных сил России в Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республиках. В период с 7 по 13 декабря подразделения группировок «Запад» и «Юг» отразили 80 контратак ВСУ, на 10 больше по сравнению с предыдущей неделей.

Марочко уточнил, что из общего числа более 70 атак было отбито на Купянском и Сватовско-Кременском участках фронта, где идет продвижение российских сил.

Все это свидетельствует о том, что продолжается рост активности ВСУ на западных рубежах ЛНР, добавил эксперт.

14 декабря Марочко сообщал, что российские войска продвигаются у населенных пунктов Макеевка и Невское, расположенных в ЛНР.

Ранее отставной полковник спрогнозировал скорую потерю пяти городов для ВСУ.