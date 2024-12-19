В Ростовской области после атаки дронов загорелась нефтебаза

Пожар возник на нефтебазе в Новошахтинске в результате масштабной атаки беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на местных жителей.

Незадолго до пожара местность атаковали множество беспилотников, пишет канал. Официальных заявлений властей пока не было.

По данным Telegram-канала Mash, к возгоранию привело падение обломков уничтоженных БПЛА на территорию нефтеперерабатывающего завода «НЗНП» в Новошахтинске.

Беспилотники, как сообщается, также летят в сторону аэродромов в Таганроге и Батайске. При падении обломков началось возгорание на территории частного дома в Ростове-на-Дону.

19 декабря врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников в Таганроге и в Батайске.

Ранее дроны атаковали нефтебазу в Орле.