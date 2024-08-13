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Польские F-16 вылетали для перехвата российского Ил-20 над Балтикой

Истребители F-16 ВВС Польши вылетали на перехват Ил-20 ВКС РФ над Балтикой

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Александр Мартынов/«Уголок неба»

Истребители F-16 польских военно-воздушных сил вылетали на перехват российского самолета Ил-20, летевшего над Балтикой. Об этом в соцсети Х сообщило оперативное командование вооруженных сил республики.

В заявлении отмечается, что 12 августа дежурная пара польских F-16 «перехватила и визуально идентифицировала» российский самолет Ил-20, который летел над Балтийским морем, не заходя в пространство над польскими территориальными водами.

Военный самолет Ил-20 предназначен для ведения радиоразведки и радиоэлектронной борьбы. Такие самолеты производятся с 1968 года.

Подобные инциденты происходят относительно регулярно. Так, 6 августа итальянские истребители, базирующиеся в Литве, поднимались для перехвата неопознанных самолетов в воздушном пространстве прибалтийских стран.

А 26 июля российский истребитель Су-27 перехватил стратегический самолет-разведчик RC-135 и два сопровождавших его истребителя «Тайфун» ВВС Британии над Черным морем.

Ранее военные США засекли бомбардировщики РФ и КНР в нейтральной зоне у Аляски.

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