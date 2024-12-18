В Генштабе ВС России заявили, что Украине направлено $350 млрд из-за рубежа

Более 30 государств оказали Киеву финансовую помощь на общую сумму около $350 млрд. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе брифинга для иностранных военных атташе, передает РИА Новости.

Он отметил, что Вашингтон и его союзники значительно увеличили объемы военно-технической помощи, оказываемой украинской стороне.

Герасимов уточнил, что на сегодняшний день Украине поставляют продукцию военного назначения более 30 стран, из которых наиболее значительный вклад вносится Соединенными Штатами, Великобританией, ФРГ и Данией.

«Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила около 350 миллиардов долларов, из них только на военные нужды – около 170 миллиардов долларов», — заявил начальник Генштаба.

Во время брифинга Герасимов также заявил, что США стали участниками конфликта после ударов по территории России дальнобойным оружие, это говорит об эскалации боевых действий.

Ранее в Генштабе ВС России огласили потери ВСУ за все время СВО.